In Oberwart entsteht um 45 Millionen Euro ein neuer Bildungscampus. Auf 8.500 Quadratmetern Nutzfläche wird eine Volksschule mit 24 Klassen errichtet, zudem ist ein Außenbereich mit drei Mehrzweck-Sportplätzen, Funcourt, Beachvolleyball-, Badminton- und Fußballplatz sowie einem Park mit Lerninseln und Spielgeräten geplant. Fertiggestellt werden soll der Campus bis Ende September 2025, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag beim Spatenstich an.