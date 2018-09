Bienenflüsterer vom Neusiedler See

KURIER: Was macht das Landleben für Sie lebenswert?

Simon Tötschinger: Landleben ist etwas total Natürliches, als Landwirt hat man seine Jahreszeiten und die unterschiedlichen Aufgaben, die anstehen: Im Frühjahr das Erwachen der Natur und im Bienenstock. Der Sommer, wenn alles in der Frucht steht und geerntet wird, im Herbst wird wieder alles weniger, im Winter ist es dann ruhiger. Es ist die Dynamik, die die Natur vorgibt. In einem normalen Job ist es egal, ob Sommer oder Winter, die Tätigkeit und Leistung ist gleich.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Jedes Platzerl, das ich brauche, um etwas zu produzieren, habe ich gerne. Ich sitze auch gern vor dem Computer, es entsteht total viel dort.



Vermissen Sie das Stadtleben?

Ich habe zwei Jahre lang in einer Wohnung in Wien gelebt, aber ich hatte nicht viel von der Stadt. Neben meinem Job habe ich die Abendschule für Wirtschaftsingenieurswesen besucht . Am Wochenende bin ich immer im Burgenland bei der Familie gewesen. So hatte ich nie wirklich Zeit fürs Stadtleben.

Wo sehen Sie die Schwierigkeiten am Landleben?

Ich bin in Jois zu Hause – der Neusiedler Bezirk ist einer der schnell wachsenden in ganz Österreich. Ich beobachte das und alles entwickelt sich rasend schnell. Das Landleben im Neusiedler Bezirk ist schon super schön, mit den vielen neuen Restaurants und dem Einkaufszentrum, haben wir in der Nähe auch etwas Stadtqualität.