Warum das Bibermanagement im Burgenland jetzt neu organisiert wird

Das Bibermanagement im Burgenland wird neu aufgestellt und gezielt ausgebaut. Ein neues Team und ein höheres Budget sollen das Konfliktmanagement wirksamer machen, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner. Grundlage für die Neuerungen ist das Feedback von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie anderen Stakeholdern.

Neues Personal, mehr Geld sowie zusätzliche Maßnahmen sollen sowohl dem Schutz des Bibers als auch den Interessen von Gemeinden, Privatpersonen sowie der Land- und Forstwirtschaft gerecht werden. Finanziell wird das Bibermanagement durch das LE-Projekt „Maßnahmen zum Schutz des Bibers“ mit 180.000 Euro gestützt. Was jetzt geplant ist Zusätzlich stellt das Land 2026 rund 50.000 Euro für Präventivmaßnahmen bereit, was eine Erhöhung um etwa 20.000 Euro gegenüber den Vorjahren bedeutet. Gefördert werden Baumschutzgitter und Elektrozäune, technische Lösungen im Wasserbau sowie neue Maßnahmen wie Vergrämung, insbesondere in sensiblen Bereichen der Infrastruktur. Auch eine neue Informationsbroschüre wird erarbeitet.

Durch das Aufstauen von Wasser schaffen Biber Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sowie CO₂-Senken. Angesichts häufiger Trockenperioden ist der natürliche Wasserrückhalt auch für Landwirtschaft und Mikroklima von Bedeutung. Wo die ökologische Funktion des Bibers auf intensive menschliche Nutzung trifft, kann es zu Konflikten kommen, etwa im Wasserbau, bei Infrastruktureinrichtungen oder in der Land- und Forstwirtschaft. Zwei neue Expertinnen Vor diesem Hintergrund setzt das Land verstärkt auf fachliche Kompetenz und praxisnahe Lösungen. Mit Carina Eisenwagner und Tanja Spreitzer-Polleres übernimmt ein Expertinnen-Duo vom Naturschutzbund Burgenland zentrale Aufgaben im Umgang mit dem streng geschützten Biber. Beide sind Absolventinnen des Masterstudiums „Wildtierökologie und Wildtiermanagement“ an der Universität für Bodenkultur Wien und auf Wildtiere mit Konfliktpotenzial spezialisiert.

Ein Schwerpunkt liegt auf Prävention und besserer Information. In über 70 Prozent der Fälle reichen einfache Maßnahmen wie das Absenken von Dämmen oder der Einbau von Drainagerohren aus, um Probleme nachhaltig zu entschärfen. Gefördert werden insbesondere: Baumschutzgitter und Elektrozäune,

Drainagierungen und technische Lösungen im Wasserbau,

neue Maßnahmen wie Vergrämung und

individuelle Lösungen für besonders betroffene Standorte. Begleitend wird eine Informationsbroschüre für Gemeinden erarbeitet, die Best-Practice-Beispiele bündelt. Im Bereich landwirtschaftlicher Flächen, die von Überschwemmungen betroffen sind, wird zudem über Förderungen sowie Möglichkeiten der Verpachtung oder des Verkaufs informiert.