Zum ersten Präsidenten wurde am 19. Jänner 1946 Otto Willomitzer gewählt. Es sollte nicht die einzige Krise bleiben. 1973 grassierte die Maul- und Klauenseuche. Ganze Gemeinden wurden zum Sperrgebiet erklärt. Auch die Corona-Pandemie forderte Verband und Vereine.

BFV ist mehrmals übersiedelt

Lange Zeit arbeitete man in der Eisenstädter Pfarrgasse 8, 1960 übersiedelte der Verband in die Haydngasse. Weil der BFV immer weiter wuchs, beschloss man am 3. Februar 1984 ein rund 30.000 Quadratmeter großes Grundstück im Süden Eisenstadts zu erwerben. Am 2. Juni 1990 wurde das neue Verbandshaus seiner Bestimmung übergeben.

Noch heute sitzt der Verband am Hotterweg 67 und hat dort neben dem BFV-Haus auch Trainingsplätze und Unterkünfte. Hier spielt sich nicht nur das tägliche Fußballgeschäft ab, sondern es werden auch Kurse und Schulungen durchgeführt.