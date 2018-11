Bezirk Jennersdorf streitet über Mautflüchtlinge

Der Bezirk Jennersdorf stöhnt unter dem von Slowenien in Richtung Ungarn fahrenden Schwerverkehr. Lkw nutzen die L116, um nach Heiligenkreuz zu kommen. Der Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion rund um das geplante Fahrverbot auf der Landesstraße liegt im Gemeinderatswahlkampf 2017 beziehungsweise in der Gemeinde Jennersdorf. Bürgermeister Reinhard Deutsch (Liste Jes) hatte damals ein Lkw-Fahrverbot auf der Landesstraße gefordert, um den Jennersdorfer Ortsteil Rax und in Folge auch die Gemeinden Weichselbaum und Mogersdorf entlang der L116 zu entlasten. Das Land gab damals grünes Licht, Proteste der an der Ausweichroute B57/B65 gelegenen Gemeinden – Königsdorf, Eltendorf und Heiligenkreuz – waren die Folge. Seither liegt der Fall bei der Bezirkshauptmannschaft.