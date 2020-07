Bevölkerungsentwicklung im Burgenland: Rekordmarke im Visier

Manchen Gemeinden geht das zu weit. So hat etwa Jois einen zweijährigen Baustopp erlassen, um den Anfragen von Investoren für laut Bürgermeister Hannes Steurer (ÖVP) „überdimensionale Wohnprojekte“ einen Riegel vorzuschieben (der KURIER hat berichtet). Ähnliche Tendenzen sind bereits auch im Bezirk Mattersburg erkennbar, dessen Bevölkerung in den vergangenen 10 Jahren immerhin um knapp 3 Prozent gestiegen ist. Kaum Bewegung gibt es hingegen (noch) im Bezirk Oberpullendorf (minus 0,38 Prozent). Wobei auch hier erkennbar ist, dass vor allem die nördlichen Gemeinden mit guter Verkehrsanbindung zu den Gewinnern zählen, etwa Lackenbach mit plus 5 Prozent.

Rückgang im Süden

Ganz anders hingegen die Lage im Südburgenland: Vor allem in der Region Güssing, Österreichs einzigem Bezirk ohne Bahnanschluss, geht die Bevölkerung seit Jahren zurück. Minus 3,3 Prozent weist die Statistik im 10-Jahres-Vergleich aus, in peripher liegenden Gemeinden sind es sogar mehr als 13 Prozent. Zwar verliert auch der Bezirk Jennersdorf (minus 2,2 Prozent), aufgrund der Nähe zu Graz aber nicht so stark wie sein nördlicher Nachbar.

Der Bezirk Oberwart darf sich nach wie vor über ein leichtes Wachstum freuen, aber: Je abgeschiedener eine Gemeinde liegt, desto größer der Rückgang. Das Wachstum konzentriert sich auf die Zentren wie Oberwart, Pinkafeld, Bad Tatzmannsdorf oder Neustift an der Lafnitz, das vor allem von seiner Nähe zur Steiermark und der vergleichsweise besseren burgenländischen Wohnbauförderung profitiert.