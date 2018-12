„Betrunkene bei der Heimreise unterstützt“

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 2017 Ereignisse gemeldet, meist an die Gemeinde, manchmal an die Polizei. Gut jede fünfte Meldung betraf „offene Türen oder Fenster“, 327 Mal war die Straßenbeleuchtung defekt und 41 auffällige Personen oder Fahrzeuge wurden registriert. Mehr als die Hälfte der 2017 Fälle entfiel auf „Sonstiges“ – Licht in leeren Gebäuden, tote Tiere und „vereinzelt wurden betrunkene Personen bei der Heimreise (...) unterstützt“, heißt es auf Seite 12 des Berichts.

Für Tschürtz handelt es sich um ein „Erfolgsprojekt“; das zeige sich auch daran, dass im Rahmen des Einsatzes der Sicherheitspartner in Kittsee die Delikte in der Grenzgemeinde „um circa 25 Prozent zurückgegangen“ seien, in Baumgarten oder Pama sogar um 50 Prozent. Im Forschungsbericht heißt es dazu auf Seite 35: „Ob dieser Rückgang tatsächlich auf die Tätigkeiten der Sicherheitspartner zurückzuführen ist, kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden“.

Die Kosten für die aufs ganze Burgenland ausgedehnten Sicherheitspartner würden fürs Land bei „weit unter einer Million“ Euro liegen, schätzt Tschürtz. Ende Oktober hatte er von 700.000 Euro fürs Land und Gesamtkosten von 1,2 Millionen gesprochen.