Besucht im Burgenland: „Es gibt nur einen Harald Mahrer“

„Wer des ois schoff´n kaun, wird immer klarer. Es gibt nur einen Harald Mahrer.“ So singt der steirisch-burgenländische Kabarettist Thomas Stipsits in seinem im Sommer veröffentlichten Lied „Multi Mahrer“. Der Tausendsassa der österreichischen Wirtschaft – der ehemalige Staatssekretär und Minister ist derzeit Präsident der Nationalbank, der Wirtschaftskammer, des Wirtschaftsbundes, des Wirtschaftsforschungsinstitutes und Obmann der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft – outet sich bei seinem Burgenlandbesuch dennoch als Fan: „In der Spitzenpolitik habe ich gelernt, dass man so etwas aushalten muss.“

Angetan hat es ihm auch das Burgenland, oder besser die wirtschaftliche Entwicklung seit dem EU-Beitritt. „Das Burgenland ist viel näher gerückt, der Status des früheren ,Armenhauses’ im Osten ist zu 100 Prozent weg.“ Heute werde das Burgenland ganz anders wahrgenommen. „Die Positionierung als Tourismusland mit gutem Wein ist gelungen, auch die Erweiterung des Wiener Speckgürtels trägt seinen Teil dazu bei.“ Was hierzulande dennoch verschlafen wurde, sei die Versorgung mit Breitbandinternet. „Aber das gilt auch für alle anderen Bundesländer.“