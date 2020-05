Beschuldigte Pädagogin nicht mehr im Kindergarten

Gutachten - Jene Kindergärtnerin in Jennersdorf, der vorgeworfen wurde, angeblich ein Kind geschlagen zu haben, ist ab sofort in einen längeren Krankenstand versetzt worden. Basis dafür ist ein Gutachten der zuständigen Abteilung des Landes, wie Bürgermeister Wilhelm Thomas bestätigt. "Die Frau stand wochen- und monatelang unter großem Druck. Jetzt ist sie im Krankenstand", so Thomas. Bis auf Weiteres wird sie auch nicht mehr als Kindergärtnerin in Jennersdorf tätig sein.