Bernsteinstraße als Touristenmagnet

Seit 2014 wird im Burgenland und in Ungarn an der Projektbeschreibung gearbeitet. Heuer wurden die ersten Fördermittel des Interreg-Projekts in Höhe von rund 600.000 Euro genehmigt, den Rest zahlen die Gemeinden und das Land Burgenland. „Damit wollen wir Ausgrabungen in Österreich und Ungarn finanzieren“, erklärt Harald Popofsits, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Region Oberwart-Güssing.