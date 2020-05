Begas-Verkauf: Rauter hofft auf EU-Veto

Wolfgang Rauter rastet nie: Der Obmann der Liste Burgenland (LBL) hat die Tage zwischen Weihnachten und Dreikönigstag genutzt, seinen Köcher mit neuen spitzen Pfeilen gegen den Verkauf der Begas-Gemeindeanteile aufzufüllen. Vielleicht auch deshalb, weil sein Weihnachtswunsch – die Landesregierung möge die Zeit für Gespräche mit ihm nutzen – unerfüllt blieb. „Es gibt sicher keine Verhandlungen mit Rauter“, betonte Hans Peter Doskozil, Büroleiter von SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl, auf KURIER-Anfrage.

Rauters Replik: Er ist überzeugt, der 51-Prozent-Anteil der 110 erdgasversorgten Gemeinden (GAV) an der Begas sei mehr als die 100,2 Millionen Euro wert, welche das Land zu zahlen bereit ist, um danach Bewag und Begas fusionieren zu können. Diese 50 bis 100 Millionen Euro mehr wären aber nur zu erlösen, hätten „Land und Begas mehreren Interessenten die Gelegenheit gegeben Anbote zu legen“. Rauter sieht darin einen „Verstoß gegen die Freiheit des Kapitalverkehrs und das Beihilfeverbot“ und will die EU-Kommission anrufen. „Dieser Verkauf fliegt sicher“, gab sich Rauter am Mittwoch siegesgewiss.