Begas-Verkauf in der Zielgeraden

Auf dem Weg zur Verschmelzung von Bewag und Begas ist das Land seit Mittwoch einen wichtigen Schritt weiter. Dennoch fehlt die Feierlaune, denn aus Sicht des Landes überschattet eine schlechte Nachricht zwei gute.

Die erste gute Nachricht fürs Land, das via Landesholding um 100,2 Millionen € die Begas-Mehrheit kaufen will, um einen größeren Energieversorger zu schmieden: Aus allen der 110 erdgasversorgten Gemeinden, die gemeinsam 51 Prozent an der Begas halten, liegen Gemeinderatsbeschlüsse vor, die den Verkauf befürworten.

Die zweite gute Nachricht aus Landeswarte: Die von Liste-Burgenland-Chef Wolfgang Rauter in Großhöflein geplante Volksabstimmung zum Verkauf wird in einem Gutachten des Verfassungsrechtlers Heinz Mayer zerzaust, der KURIER berichtete.

Mayer sagt, die Antragslisten seien nicht durchnummeriert und Namen würden fehlen. Rauter kontert, es fehle nur ein Name und außerdem sei es "geübte Praxis", nur die Unterzeichner eines Antrags fortlaufend zu nummerieren, nicht die Listen. In § 53 des Gemeindevolksrechtegesetzes steht aber: "Die Antragslisten sind fortlaufend zu nummerieren (...)". Für den Großhöfleiner SPÖ-Bürgermeister und das Land ist der Antrag damit nichtig und der seither auf Eis gelegte Gemeinderatsbeschluss zum Verkauf wieder gültig.