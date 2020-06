Begas-Verkauf: Auch Jois will abstimmen

Wolfgang Rauter von der Liste Burgenland (LBL) findet in letzter Minute Nachahmer: Neben Großhöflein könnte es auch in Jois eine Volksabstimmung über den Verkauf der Begas-Gemeindeanteile ans Land geben. Morgen, Mittwoch, müssen alle 110 erdgasversorgten Kommunen per Gemeinderatsbeschluss ihr Okay zum Verkauf des 51-Prozent-Anteils an der Begas gegeben haben. Erst dann kann das Land in Summe 100,2 Millionen Euro an die Kommunen zahlen. In Jois, das diesen Beschluss am 2. Februar als allerletzte Gemeinde mit rot-schwarzer Mehrheit gefasst hat, will die mit der Liste Burgenland verbundene Liste „Gemeinsam für Jois“ (GfJ) diesen Gemeinderatsbeschluss einer Volksabstimmung unterziehen.

„Ich habe Montagfrüh 98 Unterschriften am Gemeindeamt abgegeben“, sagt GfJ-Gemeinderat Helmut Altenburger zum KURIER. Jois hat knapp 1400 Wahlberechtigte, 70 Unterschriften reichen zur Einleitung einer Volksabstimmung, damit „erlangt der betreffende Gemeinderatsbeschluss (über den Verkauf des Begas-Anteils vom 2. Februar, Anm.) vorerst keine Geltung“, heißt es im § 51; 4 des Burgenländischen Gemeindevolksrechtegesetzes. Altenburger begründet den Schritt damit, dass dem Gemeinderat keine Unterlagen zum Verkauf vorgelegt worden seien. SPÖ-Bürgermeister Leonhard Steinwandtner erfährt erst vom KURIER vom Vorstoß der Mini-Fraktion im Gemeinderat: „Das ist eine lächerliche Verhinderungspolitik“, ärgert er sich.