Begas: Jetzt ist Staatsanwaltschaft am Zug

Kontrolle In Auftrag gegeben hatten die Sonderprüfung noch die damaligen Begas-Aufsichtsratschefs Klaus Mezgolits und Günter Toth, die nun aber auch selbst Erklärungsbedarf haben. Mezgolits, von 2005 bis zur Fusion mit der Bewag vor wenigen Wochen Vorsitzender des Begas-Kontrollgremiums, will von einem Kontrollversagen nichts wissen. Weder die Finanzbehörden noch der Wirtschaftsprüfer hätten all die Jahre etwas beanstandet. Er habe von der Steuerschonung (Ankauf von Privat-Pkw über die Begas) erst erfahren, als eine Mitarbeiterin der Buchhaltung Mitte April Alarm geschlagen hatte. Und die Gagen von bis zu 480.000 Euro Jahresbrutto? Vertraglich fixiert gewesen seien ein Grundgehalt von rund 210.000 Euro brutto und ein maximal 40-prozentiger Bonus, der nur ausgezahlt wurde, wenn vorher definierte Ziele erreicht wurden.

Darüber hinaus gehende Bezüge sollte es nicht gegeben haben. Wie ein derart hoher Betrag zustande kam, müsste hinterfragt werden. Mezgolits: "Ich war erschüttert, als ich erfahren habe, dass wir von den Vorständen jahrelang hinters Licht geführt wurden." Gab es seither Kontakt mit Simandl? "Nur im Beisein von Anwälten" – mit Schweifer gar keinen.