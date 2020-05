Begas-Deal könnte an Großhöflein scheitern

Für die Liste Burgenland (LBL) ist der Verkauf der gemeindeeigenen Begas-Anteile ans Land „gegenwärtig nicht sinnvoll“, sagt LBL-Landeschef Wolfgang Rauter. Bei steigender Inflation sollten „werthaltige Beteiligungen gehalten werden“, und der Vertrag sei zum Nachteil der Gemeinden.

Großhöflein stehen 1,07 Millionen Euro zu. Insgesamt zahlt die Burgenländische Landesholding an die 110 erdgasversorgten Kommunen 100,2 Millionen, um danach Bewag und Begas zu fusionieren.

Die Crux aus Sicht der LBL: Die Mini-Partei ist (mit Ausnahme von Bad Sauerbrunn) in keiner Gemeinde in der Lage, den Vertrag zu torpedieren. Auch im Gemeinderat von Großhöflein war der LBL-Arm in der Vorwoche zu schwach (15 Ja, zwei Nein).