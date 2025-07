Beeindruckende Burgenländer: Dominanz am Boden, Erfolg in der Luft

Platz 1 in der Dressur, Platz 2 im Marathon und Platz 1 im Hindernisfahren, das er als einziger Teilnehmer mit einer Doppelnull beendete. Auch in der internationalen Wertung CAI3* holte er den Gesamtsieg.

Beim Wettkampf in Wallern an der Trattnach (OÖ) sicherte er sich zuerst Platz 1 in der Qualifikation. In der Elimination setzte sich Wiener souverän durch. Im Goldfinale gelang ihm eine perfekte 150, womit er sich erneut den Staatsmeistertitel mit dem Compoundbogen sicherte. Auch im Teamwettbewerb war der Burgenländer erfolgreich: Gemeinsam mit Daniel Brajko holte er Silber für das Burgenland. Wiener bestätigte damit seine Topform und zählt weiterhin zur nationalen Elite im Bogensport.

In dieser Topform fährt Wiener Anfang August mit 55 österreichischen Sportlerinnen und Sportlern zu den World Games ins chinesische Chengdu (7. bis 17. August). Am größten Sportfestival für nicht olympische Sportarten nimmt auch die Jiu-Jitsu-Kämpferin Lisa Fuhrmann teil. Die Vize-Welt- und Europameisterin des Vorjahres ist Mitfavoritin in ihrer Gewichtsklasse. Österreich ist auch in Mannschaftssportarten wie Flag Football und Faustball stark vertreten.