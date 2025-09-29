Bedarfszuweisungen als Fluch und Segen für Fußballvereine

Zwölf Tagesordnungspunkte hat der Siegendorfer Gemeinderat unter SPÖ-Bürgermeisterin Rita Stenger in seiner Sitzung am Montagabend zu behandeln. Gleich unter Punkt 2 steht der Beschluss des „Darlehensvertrag ASV“ an. Vereinbart werden soll, dass der Fußballklub ASV Siegendorf über einen Zeitraum von längstens 40 Jahren rund 95.000 Euro an die Gemeinde zurückzahlt. Als der damalige Regionalligist ASV im Vorjahr knapp vor dem wirtschaftlichen Aus stand, versprach das rote Land dem Arbeitersportverein 140.000 Euro an Bedarfszuweisungen, die von der Kommune vorfinanziert werden sollten.

Nach heftiger Kritik der Opposition in Gemeinde und Land, verzichtete der ASV-Vorstand auf die Bedarfszuweisung. Da hatte die Gemeinde allerdings schon deutlich mehr als die Hälfte überwiesen – diesen Betrag will man nun zurück. Im neuen Vorstand des ASV, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga nun in der Landesliga am Tabellenende herumkrebst, sieht man das nicht so eng wie die Gemeinde. Tenor: Aktuell sei die Rückzahlung kein Thema, man werde sich zusammensetzen und darüber reden.

Ein anderer Arbeitersportverein ein paar Kilometer weiter muss sich derlei Sorgen nicht machen. Der ASV Draßburg, vor gut zwei Jahren noch bestplatzierter Klub aus dem Burgenland, mittlerweile aber zwei Mal en suite abgestiegen und nunmehr in der 2. Liga Mitte, hat im Vorjahr 150.000 Euro an Bedarfszuweisung vom Land bekommen. Absteiger gut dotiert Heuer sind bisher 75.000 Euro geflossen. Ob‘s zum Jahresende eine zweite Tranche in gleicher Höhe geben wird, ist noch nicht fix, nach der bisherigen Praxis aber anzunehmen. Im Jahr 2023 durfte sich der Fußballverein in der 1.200-Einwohner-Gemeinde Draßburg über 50.000 Euro freuen, 2022 über 100.000. Diese Zahlen stammen aus der Beantwortung einer Anfrage der Draßburger Opposition an SPÖ-Bürgermeister Christoph Haider.