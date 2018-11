Bedarf steigt: Zusätzlich acht Sanitäter und vier Autos im Einsatz

„Die burgenländischen Rettungsdienste leisten hervorragende Arbeit, stoßen aber aufgrund der hohen Auslastung an ihre Grenzen“, begründet Tschürtz die Ausweitung. Der freiheitliche Politiker ist in der Landesregierung für die Landessicherheitszentrale zuständig, in der auch die Rettungseinsätze disponiert werden. Es sei deshalb selbstverständlich, Lösungen anzubieten, damit die burgenländische Bevölkerung weiterhin qualitativ hochwertig versorgt werde, so Tschürtz.

Ins gleiche Horn stößt auch sein roter Regierungskollege. „Mit den zusätzlichen Teams können wir die Rettungsorganisationen etwas entlasten“, erläutert der unter anderem für Finanzen und Krankenanstalten zuständige Landesrat Doskozil. Eine flächendeckende gesundheitliche Versorgung der Burgenländer sei ihm sehr wichtig. „Wir möchten auch in Zukunft diesen Weg gehen und werden hier weiter investieren“, versicherte der SPÖ-Landesrat.