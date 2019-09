Baustellenherbst im Burgenland: Wo heuer noch die Bagger rollen

Auf einen heißen Baustellen-Sommer – vor allem in der Landeshauptstadt – folgt ein eher gemäßigter Baustellen-Herbst im Burgenland. Bis zum Jahresende sind von Bruckneudorf im Norden bis Eltendorf im Süden aber noch einige Verkehrsbehinderungen auf den Straßen zu erwarten.

Strom-, Wasser- und Fernwärmeleitungen wurden in Eisenstadt während des Sommers verlegt. Dazu kamen Straßen- und Gehsteigsanierungen sowie die Fertigstellung der Kinderbetreuungseinrichtung am Krautgartenweg. Insgesamt 150.000 Euro investierte die Stadt: 60.000 in den Krautgartenweg, 30.000 in neue Gehsteige, je 20.000 in die Projekte Gloriette, Haydngasse und Pfarrgasse. Bis Jahresende stehen nun noch die Zielgerade bei der neuen Leichtathletik-Anlage und die Fertigstellung des Winzerwegs auf dem Programm.

Umfangreicher sieht das Herbst-Programm der Baudirektion des Landes aus (siehe Grafik). In der Businesszone Parndorf etwa entsteht ein direkter Rechtsabbiegestreifen von der Anschlussstelle Neusiedl der A4 Ost-Autobahn auf die B50. Der „Bypass“, losgelöst von der bestehenden Ampelkreuzung, soll den Verkehr flüssiger gestalten. Geplante Fertigstellung: 15. November.