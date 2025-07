Sensationstransfer: Krämer zu Real Madrid + Poljak kommt heim

Die Madrilenen sind nicht nur Serienmeister der spanischen Liga Endesa, sondern auch mehrfacher Euroleague-Champion. Der 27-Jährige spielte zuletzt für La Laguna Tenerife in Spanien und überzeugte mit starken Leistungen – nun folgt der Wechsel zum europäischen Spitzenteam.

Real Madrid ist einer der traditionsreichsten Basketball-Vereine in Europa und spanischer Serienmeister. Krämer begann seine Laufbahn im Südburgenland, wechselte mit 17 nach Deutschland, spielte in der NBA G-League und wurde 2023 mit Deutschland Weltmeister .

Gunners-Kader wird konkreter

Auch im Gunners-Lager gibt’s Grund zur Freude: Renato Poljak kehrt nach zwei Jahren bei den Flyers Wels zurück zu Südburgenländern. Der 30-Jährige unterschreibt einen Vierjahresvertrag, will mithelfen, den Titel zu verteidigen – und steht privat ebenfalls vor einem Neustart: Er heiratete kürzlich in St. Michael. Bereits von 2016 bis 2023 prägte Poljak die Gunners mit – nun will er gemeinsam mit Kapitän Sebastian Käferle und Edi Patekar Führungsverantwortung übernehmen.