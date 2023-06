Barrierefreies Kinderbuch: Mit "Fabula" durch Burgenlands Geschichte

Katrin Harrer wollte ein Buch für alle Kinder schreiben – auch für jene, die mit einer Beeinträchtigung der Augen oder des Gehörs leben. Weil die Kindergartenpädagogin kein kindgerechtes Buch über burgenländische Geschichte finden konnte, hat sie sich einfach selbst ans Werk gemacht.

Das Ergebnis ist das Buch „Fabula – eine Reise durch die Zeit“, das am Sonntag in Neusiedl am See präsentiert wurde. Die Kindergartenpädagogin erzählt darin eine spannende Geschichte über eine durch die Zeit reisende Schildkröte namens „Fabula“ (das ist lateinisch für „Geschichte“).

