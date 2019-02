Barbara Zeman: Der Erfolg kam früher als vermutet

Dass ihr Buch jetzt auch kommerziell erfolgreich werden kann, sei auch ihren beiden Lektorinnen zu verdanken. Jener in Wien, die durch „unglaublich große Erfahrung“ geholfen habe. „Sie hat den Text nie nach Verkäuflichkeit beurteilt. Denn er lebt von der Sprache, nicht so sehr von der Handlung“, weiß Zeman. Aber paradoxerweise auch der geringeren Erfahrung der jungen Lektorin ihres Hamburger Verlages, die „nicht so sehr an den Kriterien früherer Verkaufserfolge orientiert war.“

Prägend für ihr Leben sei eine Erfahrung im Kindesalter gewesen, erzählt Zeman. „Weil ich mein rechtes Auge nicht gleich benützt habe, wurde mein linkes eine Zeit lang abgeklebt. Das hatte großen Einfluss darauf, wie ich Dinge wahrnehme. Ich leide sehr unter visueller Reizüberflutung.“ Öffentliche Auftritte sind daher nicht ihre Sache. „Ich gewöhne mich langsam daran. Aber nach dem Besuch der , documenta‘ in Kassel zum Beispiel brauchte ich Wochen, um mich davon zu erholen“, erzählt sie mit einem Schmunzeln. Mit ein Grund, warum sie ihre Tätigkeit als Journalistin aufgab. „Es war immer eine Überwindung, Menschen zu kontaktieren.“