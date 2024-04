Banker Nyul: "Absage an Politik habe ich nie bereut"

Nach Ihrer Leidensfähigkeit habe ich im Hinblick auf die Zäsur im Jahr 2000 gefragt, als die Bank nach Kreditausfällen von fast 300 Millionen Euro vom Land gerettet werden musste. Sie waren damals die Konstante in der Führung, andere Vorstände kamen und gingen. Entscheidend war, dass es dank großer Unterstützung durch den damaligen Aufsichtsratspräsidenten Christoph Herbst (heute Verfassungsrichter, Anm.) und des Landes gelungen ist, die Bank zu stabilisieren und dann in Ruhe einen Käufer zu finden, der den Bestand garantiert hat. Mit der GRAWE haben wir die optimale Lösung gefunden.

Aber erst im dritten Privatisierungsanlauf 2006: Dass die damalige rot-schwarze Landesregierung davor zweimal gescheitert ist, muss man ihr im Nachhinein fast hoch anrechnen, denn sonst hätten die Hypo Alpe Adria oder ein ukrainisches Konsortium die Bank gekauft. Die Bank war zweimal Thema eines Landtagswahlkampfs. Uns ist es dennoch gelungen, wieder Ruhe ins Haus zu bringen und über die Mitarbeiter das Vertrauen der Kunden aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, was sich in der politischen Sphäre abgespielt hat.

Die Anadi Bank in Kärnten wird übernommen, die Sopron Bank in Ungarn hat man verkauft. Konzentration auf den Heimmarkt? Wir haben in Westungarn erfolgreich eine Bank im Privatkundengeschäft aufgebaut. Aber sobald die Sopron Bank Gewinne geschrieben hat, vertrat die ungarische Politik den Standpunkt, die Gewinne gehören dem ungarischen Staat und nicht der Bank. Daher haben wir verkauft. In Ungarn betreiben wir nun eine EU-Filiale mit zwei Niederlassungen in Budapest und Sopron, aber nur in ausgewählten Finanzierungsbereichen. Die zehn Anadi-Filialen sind für uns eine beträchtliche Erweiterung unseres Retailkundensegments. Wir dehnen uns vom Burgenland über die Steiermark bis Kärnten aus und werden eine bundesländerübergreifende Regionalbank.

Neue Kunden sind wohl auch von der Commerzialbank Mattersburg gekommen. Wie haben Sie den Tag der Pleite der Pucher-Bank im Juli 2020 in Erinnerung? Ich war damals im Salzkammergut auf Urlaub und habe dann den ganzen Tag in Videokonferenzen mit der Landes- und Gemeindepolitik und unseren Filialen verbracht. Wir hatten samstags geöffnet, um den Ansturm der Commerzialbank-Kunden zu bewältigen. Zur Abwicklung der Einlagensicherung brauchten sie rasch eine neue Kontoverbindung. Natürlich sind dann auch tausende Kunden bei uns geblieben.

Ungarn ist also kein lohnender Markt? Da muss man unterscheiden. In Ungarn besteht die Absicht, ausländische Banken zurückzudrängen, statt sie offen zu empfangen. In unseren burgenländischen Filialen haben wir mehr als 10.000 ungarische Kunden, die in Österreich arbeiten und damit ein Gehaltskonto oder auch Spareinlagen bei uns führen.

Wenige Jahre zuvor gab‘s den BEGAS-Skandal. Da wie dort hatten offenbar Männer das Sagen, die mehr oder weniger autokratisch regierten. Simandl und Pucher sind typische Alphatiere, die keine andere Meinung aufkommen ließen. Für mich ist es deshalb wichtig, dass in Führungsetagen nicht Autokraten, sondern Teamplayer sitzen, die ihr Tun reflektieren. Mir war die Meinung der Kunden, meiner Bereichsleiter und der Mitarbeiter in den Filialen immer immens wertvoll.

Apropos, hatten Sie jemals ein Angebot für einen Wechsel in die Politik?

Ja, das ist schon lange her. Noch bevor ich in den Vorstand der Bank berufen wurde. Ich habe die Absage an die Politik aber nie bereut. Vielleicht auch deshalb, weil mein Vater in Eisenstadt SPÖ-Vizebürgermeister war und ich gesehen habe, dass dauernd jemand etwas von ihm wollte. Meine einzige „Berührung“ mit der Politik, wenn man so will: Der Chauffeur von Landeshauptmann Theodor Kery hat in unserer Gasse gewohnt. Ab und zu durften wir Buben im Auto des Landeshauptmannes sitzen.

Sie sind begeisterter Wanderer und Skisportler, waren Vizepräsident der Naturfreunde. Was werden Sie in der Pension machen?

Ich will wieder mehr Sport treiben, Museen und Konzerte besuchen. Ich war 20 Jahre lang nicht mehr in einem der Wiener Museen. Und vielleicht wird‘s jetzt auch einmal ein längerer Urlaub.