Bangen um Burgenländer in Kairo

Hosni Mubarak erlitt nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft einen Nervenzusammenbruch, als er beim Tora-Gefängnis in Kairo abgeliefert wurde. Als Ex-Staatschef weiß er, wie es in dem weltweit berüchtigten Foltergefängnis zugeht. Auch der 32-jährige Burgenländer Hannes F. weiß das. Er sitzt dort seit 222 Tagen in U-Haft. Ehefrau Lisa fürchtet inzwischen um sein Leben.

Das Martyrium des Familienvaters begann mit einem kreischenden Zollbeamten am Flughafen Kairo. Anlass waren drei Gewehre, die F. im Auftrag einer italienischen Sicherheitsfirma in Suez an Bord eines italienischen Tankers zur Piratenabwehr bringen sollte. Kein Kriegsmaterial, sondern alte Weltkriegskarabiner – also ein Waffentransport, wie er weltweit auch von Jägern und Sportschützen durchgeführt wird. Kurze Zeit später war das Reisegepäck zerfetzt, das Geld gestohlen, und F. blickte in die Pistolenmündung eines Staatsanwaltes. Er sollte ein vorgefertigtes Geständnis unterschreiben, wonach er ein israelischer Terrorist sei. Seither "lebt" er in einer fünf mal 20 Meter großen Gefängniszelle mit bis zu 80 Personen im Alter von 14 bis 86 Jahre. Im Winter hat es minus fünf Grad, im Sommer klettert die Quecksilbersäule auf 60 Grad.