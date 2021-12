Bald fährt der Bus öfter durchs Südburgenland

Bevorzugtes, weil oft einziges öffentliches Verkehrsmittel, ist die Buslinie G1, die die Region mit Wien verbindet. Seit Kurzem gibt es auch den vom Land betriebenen „Südburgenlandbus“ in Richtung Graz.

Jetzt ist das Burgenland an sich ja ein recht kleines, dafür aber ein ziemlich „langes“ Bundesland. Die ÖBB-App „Scotty“ spuckt etwa eine Fahrtzeit von vier bis fünf Stunden für die Strecke Jennersdorf-Neusiedl am See aus – für eine Richtung. Gut funktionierende Verkehrslösungen wie in Vorarlberg mit mehreren, gut verbundenen Zentren und einer engen Taktung sind im Burgenland aufgrund der geografischen Situation quasi nicht umzusetzen.

Ausgenommen davon ist das Nordburgenland, das sowohl über eine gute Bahnanbindung nach Wien als auch über eng getaktete Buslinien verfügt. Ganz anders ist hingegen die Situation im Landessüden, wo es abgesehen von Oberwart keine richtigen Zentren gibt, dafür aber kleine Gemeinden mit bis zu neun (!) verschiedenen, noch kleineren Ortsteilen, die oft nur aus wenigen Häusern bestehen. Dass angesichts dieser strukturellen und geografischen Situation die notwendige Fahrgast-Frequenz für eine dichte und wirtschaftliche Taktung fehlt, liegt auf der Hand.