Zug gegen Traktor: Schwere Kollision endete glimpflich

Bei Parndorf rammte ein Schnellzug einen Traktor am Bahnübergang. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Glimpflich endete am heutigen Donnerstag ein Unfall auf einem Bahnübergang im Bezirk Neusiedl am See. Dort wurde bei Parndorf ein Traktor von einem Zug erfasst. Der Fahrer der Zugmaschine dürfte den Crash weitgehend ohne Verletzungen überstanden haben. 120 Passagiere, die sich im Zug befanden, blieben ebenfalls unverletzt und wurden evakuiert und vom Roten Kreuz betreut.

© FF Parndorf Auch die Lok des Schnellzuges wurde beschädigt

Die Alarmierung erfolgte um 11 Uhr am Vormittag. Der schwerbeschädigte Traktor war auf den Gleisen im Bereich des alten Parndorfer Bahnhofs zu stehen gekommen. Der Fahrer soll - anders als laut den ersten Informationen - in dem Fahrzeug gesessen sein, als der Schnellzug in Richtung Wien dagegen krachte, erklärte der Kommandant der Feuerwehr Parndorf, Stefan Wallentich gegenüber der APA. Die Fahrerkabine des Traktors blieb zum Glück heil.

Gemeinsam mit den Rettungskräften wurde der Zug evakuiert: "Es ist relativ glimpflich ausgegangen.“ Abgesehen vom Schock, den der Landwirt erlitten hat, dürfte niemand gröbere Verletzungen davon getragen haben. Streckensperre Die Strecke musste jedenfalls in beide Richtungen gesperrt werden. In Richtung Bratislava und Nickelsdorf wurde sie zuerst wieder freigegeben. Von Parndorf Richtung Bruck an der Leitha und Wien dauerte die Sperre mehrere Stunden.

Neben der FF Parndorf standen die FF Neudorf bei Parndorf, der Samariterbund das Rote Kreuz sowie die Polizei und Einsatzkräfte der ÖBB im Feiertagseinsatz.