Bahnhof Neusiedl wird modernisiert

Komfortabler, sicherer und barrierefrei soll sich der Bahnhof Neusiedl am See ab Herbst 2015 präsentieren. 16,9 Millionen Euro werden dafür von den ÖBB in die Hand genommen.

Neben der Neuerrichtung und Überdachung der Bahnsteige erhält der Bahnhof einen Tunnel, der vom Vorplatz auf den Bahnsteig führt. Dadurch müssen die Gleise von Fahrgästen nicht mehr überquert werden, wodurch die Sicherheit erhöht wird.

Die Bahnsteige selbst werden mit neuen Fahrplanvitrinen, Monitoren, Sitzbänken, einem modernen Wegeleitsystem sowie einer neuen Beleuchtung ausgestattet. Auch das Bahnhofsgebäude selbst wird einem Facelifting unterzogen.

Weil Radfahren im Burgenland boomt wird bei der Modernisierung auch an die Pedalritter gedacht: Eine Bike&Ride–Anlage soll bis zu 150 Fahrrädern Platz bieten.

Montagvormittag erfolgte durch Verkehrsministerin Doris Bures, Landeshauptmann Hans Niessl, Bürgermeister Kurt Lentsch und ÖBB-Chef Christian Kern der Spatenstich für das Millionenprojekt. "Der Bahnhof stellt für die Bewohner des gesamten Bezirkes eine wichtige Verkehrsanbindung an Wien und Eisenstadt dar", sagte Lentsch. Und der Landeshauptmann ergänzte: "43 Prozent der Wienpendler aus dem Bezirk benutzen die Bahn."

Im Oktober 2015 soll der neue Bahnhof eröffnet werden. Sechs burgenländische Unternehmen arbeiten an dem Projekt mit.