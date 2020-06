Bad Tatzmannsdorf peilt 600.000 Nächtigungen an

Ein ehrgeiziges Ziel haben sich die Touristiker und die Gemeinde in Bad Tatzmannsdorf gestellt. Ende 2013 will man die Schallmauer von 600.000 Nächtigungen durchbrechen. Dazu sollen die Stammmärkte der Gemeinde im Umfeld von 250 Kilometer verstärkt bearbeitet werden und gemeinsam mit dem Burgenland-Tourismus will man im Großraum München und in der Slowakei neue Gästeschichten ansprechen.

Dass dieses Vorhaben nicht einfach zu schultern sein wird, ist den Verantwortlichen durchaus klar. „Wir werden uns in Bereichen bewegen müssen, wo noch Wachstum möglich ist. Das wären etwa der Gesundheitstourismus und auch der Kulturtourismus“, erklärt Rudolf Luipersbeck, Vorstand der Kurbad AG.