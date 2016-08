Bad Tatzmannsdorf: Kulinarik und Pralinen

Bad Tatzmannsdorf liegt den Besuchern zu Füßen. Egal ob auf der Terrasse im Café-Bereich oder im Restaurant, der Ausblick über den Kurort ist einzigartig. Der Familienbetrieb Hotel Restaurant Spiegel über der Avita Therme besteht schon seit dem Jahr 1972. "Damals hatten wir eine Pension, ein Café und ein Restaurant", sagt Edgar Spiegel, der gemeinsam mit seiner Schwester Sandra den Betrieb seit 2005 leitet.

Ausbau

Damals wurde auch um- und ausgebaut, aus der Pension wurde ein Hotel und das Restaurant wurde erweitert. Auch die Pralinenmanufaktur bekam mehr Platz. "Mein Bruder hat lange in Holland gelebt und ist mit seiner Frau dann wieder zurück ins Burgenland gekommen", sagt Sandra Spiegel. Da sie Pralinen herstellen konnte, startete man mit drei unterschiedlichen Sorten. "Das kam damals so gut an, dass wir weiter investiert haben", sagt Spiegel. Heute gibt es zahllose Sorten von Pralinen, die Manufaktur wird oft von Besuchern besichtigt. "Es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal wir waren die erste burgenländische Pralinenmanufaktur."

Doch nicht nur die Süßigkeiten sind einen Besuch bei Familie Spiegel wert. Das Restaurant bietet ebenfalls ausgefeilte Küche auf hohem Niveau. Edgar Spiegel steht selbst am Herd und zaubert aus regionalen Zutaten, raffinierte Gerichte. "Es wird auch saisonal gekocht, im Herbst haben wir Wildwochen und auch Martinigansl", erklärt Sandra Spiegel. Die Gänse kommen aus der Region, ebenso wie das Wild. Das Rind- und Schweinefleisch auf der Karte kommt vom Bauernhof Zapfel, mit dem sie durch Familienbande verknüpft sind. "Wir können fast alles von unserem Verwandten beziehen." Die Kräuter werden im eigenen Garten angebaut. "Wir versuchen die Wege unserer Waren so kurz wie möglich zu halten", sagt Spiegel.

Saisonal

Demnächst startet das Kulinarik Event "Schmatz in Tatz" im Kurort das Restaurant Spiegel macht mit Cordon Bleu Wochen mit, "vom vegetarischen bis hin zum Wildschwein-Cordon-Bleu wird es verschiedenste Variationen geben", sagt die Gastronomin.

Das Restaurant ist meist gut besucht. "Es kommen viele Leute aus der Region, aber auch von weiter weg", sagt Spiegel. Das Frühstücksangebot wird immer mehr angenommen. Die Gastronomen richten aber auch Firmenessen und Familienfeiern aus. Auf der Karte gibt es Gerichte nach jedem Geschmack, vom Forellenfilet über Kartoffel-Gemüselaibchen bis zum Zwiebelrostbraten ist alles zu finden.

Spaziergang

Foto: /Roland Pittner Nach der Hauptspeise kann man entweder Pralinen aus der Vitrine bestellen, verschiedene Mehlspeisen oder hausgemachte Marillenknödel stehen ebenfalls zur Auswahl.

Ein Spaziergang im Kurpark bietet sich nach der Völlerei auf jeden Fall an. www.hotelspiegel.at