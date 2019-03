Bad Sauerbrunn: 33-Jähriger in Baugrube verschüttet

In Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) ist es am Donnerstagfrüh zu einem tragischen Unfall gekommen: Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurde dabei ein 33-jähriger Arbeiter in einer Baugrube verschüttet. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte dem Man nicht mehr geholfen werden: Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz waren auch der Notarzthubschrauber Christophorus 3 sowie Feuerwehr, Polizei und Rettung.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.