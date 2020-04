Babyartikel-Firma will Mitte April mit Bau starten

Das 1976 von Peter Röhrig gegründete österreichische Unternehmen, das Schnuller, Babyflaschen und weitere Babyartikel in rund 60 Ländern rund um die Welt verkauft, errichtet beim Kreisverkehr zwischen Müllendorf und Großhöflein auf einer Fläche von 4.500 ein Entwicklungsgebäude samt Labor für Material- und Produkttests. Ab 2021 soll der Betrieb starten – und den Standort in Siegendorf ersetzen. Im ersten Schritt werden 75 Mitarbeiter Produkte für den globalen Markt entwickeln, Prototypen entstehen auch mittels 3-D-Drucker. In einem zweiten Schritt ist eine Aufstockung auf 180 Fachkräfte möglich.

Kunststofftechniker werden immer wieder gesucht, 2021 werden auch Stellen für Empfang und Gebäudemanagement ausgeschrieben. Babyflaschen und Schnuller zählen zum täglichen Bedarf und sind in Apotheken, Drogerien und Lebensmittelmärkten erhältlich. Das MAM-Werk im ungarischen Vaskeresztes läuft unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen in drei Schichten auf Hochtouren.