Totes Baby im Burgenland: Befragungen haben begonnen

Im Fall des im Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) tot aufgefundenen Neugeborenen haben die Vernehmungen der ersten Verdächtigen begonnen.

Drei von ihnen wurden mittlerweile nach Österreich überstellt, der vierte soll demnächst folgen, berichtete ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Geklärt werden sollen unter anderem der Tathergang, wem die Tötung des Säuglings zuzuordnen ist und die Motivlage.