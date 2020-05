Automaten-Knacker sitzt in Haft

35 Einbrüche in vier Bundesländern gehen auf das Konto eines 47-jährigen Tirolers. Er sitzt deswegen in Klagenfurt im Gefängnis. 46 Monate unbedingte Haft lautete das rechtskräftige Urteil. Ein DNA-Treffer konnte nun auch 16 Delikte im Burgenland klären, für die der Tiroler noch zur Rechenschaft gezogen werden wird. Er zeigte sich laut Polizei geständig und schwärzte auch noch zwei Komplizen an, ein Pärchen aus Wien.

Die Einbruchsserie in Pinkafeld und Oberwart ging um die Weihnachtsfeiertage des Vorjahres los. Der 47-Jährige hat in ein Firmengebäude sowie in die HTL Pinkafeld und das dazugehörige Internat eingebrochen. Auch in Schulen in Oberwart schlug der Täter mit seinen Komplizen zu. Insgesamt konnten dem Tiroler 16 Einbruchsdelikte angelastet werden. Die Taten konnten trotz intensiver Überwachungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Pinkafeld nicht verhindert werden. „Wir haben die Schulen 24 Stunden überwacht“, sagt Reinhold Jelencsits vom Kriminaldienst Pinkafeld.

Abgesehen hatte der Täter es auf Getränke- und Snackautomaten und das enthaltene Kleingeld. Sein Motiv für die Einbrüche in Schulen: „Es waren leichte Ziele, ohne Alarmanlage. Er wollte unbedingt den Kontakt mit Personen bei seinen Einbrüchen vermeiden“, erklärt Jelencsits. Er hat den Tiroler, der mittlerweile in Kärnten in Haft sitzt, verhört.