Autolenker starb im Südburgenland bei Zusammenstoß mit Lkw

In den frühen Morgenstunden ereignete sich auf der ( L116) zwischen Heiligenkreuz und Mogersdorf im Bezirk Jennersdorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Gegen 2:30 Uhr fuhr ein 35-jähriger ungarische LKW-Lenker sein Sattelkraftfahrzeug auf der L 362 von Ungarn kommend und bog in die L 116 in Fahrtrichtung Heiligenkreuz im Lafnitztal ein. Der 64-jährige Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Güssing lenkte seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. "Aus bisher unbekannter Ursache prallte der PKW ungebremst gegen die rechte Seite des Zugfahrzeuges und wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Straßengraben geschleudert", erklärt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland. Am Unfallort konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Pkw-Lenkers feststellen. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.