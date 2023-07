Autofahrer war im Burgenland betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Probeführerscheinbesitzer beim Rasen erwischt

Das Planquadrat brachte von Samstag, 16Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr, in Summe fünf vorläufige Führerscheinabnahmen, 114 sonstige Anzeigen und 255 ausgestellte Organstrafverfügungen. Neben Alkohol am Steuer - höchster gemessener Wert waren hier 2,14 Promille - war auch Tempobolzerei ein Thema. So bretterte etwa ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) mit 157 anstatt der erlaubten 100 km/h dahin. Auch hier war eine Anzeige die Folge.