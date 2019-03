Auto überschlug sich und landete im Straßengraben

Bei Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Pkw-Lenker kam aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, schildert Günter Prunner von der Freiwilligen Feuerwehr Steinbrunn. Der Wagen überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr musste den Wagen bergen. Zwölf Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen vor Ort.