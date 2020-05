Aussteiger: "Es geht um’s Leben"

Den Ausstieg wagen, den Neustart forcieren, ein selbstbestimmtes Leben führen. Für viele oft nur ein heimlicher, aber unerfüllter Traum. Für Gerhard und Ingrid Weber jedoch Realität. Seit 2007 sind die beiden in St. Michael, Bezirk Güssing, ansässig.

Dem Schritt ins Südburgenland ging ein markantes Ereignis voran: Bei Gerhard Weber wurden Burn-out und Herzprobleme diagnostiziert. "Ich habe lange Jahre als Maschinenbautechniker in einer großen Wiener Firma gearbeitet", erzählt der 54-Jährige. "Eigentlich habe ich immer geglaubt, dass ich dort in Pension gehen werde." Doch mit dem Wechsel in der Chef-Etage habe sich nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch der Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert.