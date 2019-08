Aussetzverbot von Wildenten ist unter Beschuss

VonRoland PittnerNoch schwimmen die Enten in der Leitha bei Zurndorf und Nickelsdorf. Rund 700 Wasservögel wurden hier ausgewildert – für die Jagd. Die Praxis wurde schon in den vergangenen Jahren von Tierrechtsaktivisten angeprangert. Heuer gab es auch Anzeigen von den Grünen bei der Behörde. Danach hat das Land auf die ausgesetzten Enten reagiert. Noch im Herbst will die Landesregierung das Aussetzen von Wild für die Jagd gesetzlich unterbinden, der KURIER hat berichtet. Laut Landesrätin Astrid Eisenkopf ist auch der Jagdverband für dieses Verbot eingetreten, doch dort wusste man nichts vom Vorhaben des Landes.