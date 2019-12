Ausgezeichnet: Mit Kampfgeist zurück ins Leben

Weil sich der Burgenländer nach dem schweren Arbeitsunfall erfolgreich in das Arbeitsleben zurückgekämpft hat und er als gutes Beispiel anderen Betroffenen Mut mache, wurde ihm am Donnerstag im Eisenstädter Landhaus von Sozialllandesrat Christian Illedits ( SPÖ) und AUVA-Generaldirektor Alexander Bernart der „Back to life Award“ verliehen. „ Gernot Schaller hat geschafft, wovon manche noch träumen – er schaffte es mit einer neuen Ausbildung wieder zurück ins Berufsleben. Er verkörpert genau das, was mit dieser Auszeichnung verdeutlicht werden soll,“ erklärte der Landesrat.