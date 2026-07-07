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Auseinandersetzung nach Unfall: Lkw-Fahrer im Burgenland verletzt
Wollte zweiten Beteiligten daran hindern, die Unfallstelle zu verlassen.
Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag bei einer Auseinandersetzung nach einem Auffahrunfall auf der Südautobahn (A2) verletzt worden. Ein Kleinbus war bei Pinkafeld (Bezirk Oberwart) auf den Sattelzug des Mannes aufgefahren.
Lenker flüchtete
Als dessen Lenker die Unfallstelle nach der Kollision zu Fuß verlassen wollte, versuchte der Lkw-Fahrer, ihn zurückzuhalten, berichtete die Feuerwehr. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Der Lenker des Kleinbusses flüchtete.
Der Lkw-Fahrer wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und zur weiteren Behandlung in die Klinik Oberwart gebracht. Die Feuerwehr band die ausgelaufenen Betriebsmittel und barg den beschädigten Kleinbus. Nach rund einer Stunde konnte sie wieder einrücken.
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