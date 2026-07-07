Auseinandersetzung nach Unfall: Lkw-Fahrer im Burgenland verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag bei einer Auseinandersetzung nach einem Auffahrunfall auf der Südautobahn (A2) verletzt worden. Ein Kleinbus war bei Pinkafeld (Bezirk Oberwart) auf den Sattelzug des Mannes aufgefahren.

Lenker flüchtete

Als dessen Lenker die Unfallstelle nach der Kollision zu Fuß verlassen wollte, versuchte der Lkw-Fahrer, ihn zurückzuhalten, berichtete die Feuerwehr. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Der Lenker des Kleinbusses flüchtete.