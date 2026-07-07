Bezirk Oberpullendorf: Paar stürzt mit Tuk Tuk in Bach

Bei Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist am Dienstag ein Paar mit einem elektrischen Tuk Tuk in einem Bach gelandet. Die beiden erlitten schwere Verletzungen, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland mit. Sie wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr. Beide Insassen wurden von dem kleinen Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 in den Schockraum nach Eisenstadt geflogen, die Frau mit dem C3 ins Krankenhaus Wiener Neustadt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.