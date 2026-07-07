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Unfall

Autofahrer (25) starb bei Frontalkollision mit Lkw im Burgenland

Der junge Lenker ist frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Zwei weitere Personen leicht verletzt.
07.07.2026, 10:45

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker ist Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) ums Leben gekommen. 

Der junge Mann war beim Knoten Mattersburg frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. In weiterer Folge krachten auch zwei nachkommende Autos in die Unfallfahrzeuge.

Ein Leichtverletzter bei Brand in Gasthausküche im Südburgenland

Einer der Autofahrer wurde dabei ebenso wie der Lkw-Lenker leicht verletzt. Zur Unfallursache laufen Erhebungen.

Mattersburg Burgenland
Agenturen, haipa  | 

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