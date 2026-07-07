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Autofahrer (25) starb bei Frontalkollision mit Lkw im Burgenland
Der junge Lenker ist frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Zwei weitere Personen leicht verletzt.
Ein 25-jähriger Pkw-Lenker ist Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) ums Leben gekommen.
Der junge Mann war beim Knoten Mattersburg frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. In weiterer Folge krachten auch zwei nachkommende Autos in die Unfallfahrzeuge.
Einer der Autofahrer wurde dabei ebenso wie der Lkw-Lenker leicht verletzt. Zur Unfallursache laufen Erhebungen.
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