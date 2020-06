Aus Posten wird Stützpunkt

Momentan – fühle ich mich schon sicher", sagt Wilhelm Baumann zu den patrouillierenden Polizisten. Er lebt in Kohfidisch, Bezirk Oberwart, verändert hat sich für ihn noch nichts, seit der Polizeiposten am 31. Mai zugesperrt hat. "Die Präsenz der Polizei auf den Straßen ist trotzdem gut", sagt der Kohfidischer, der die Beamten regelmäßig im Ort sieht.

Seit 1. Juni ist das Polizeischild am Gemeindeamt montiert, darunter eine Tafel mit Polizei-Stützpunkt. Die Beamten der Dienststelle Kohfidisch treten ihren Dienst nun in Großpetersdorf an. "Am Gemeindeamt ist eine Gegensprechanlage, die die Bürger sofort mit der Polizeiinspektion oder den Notruf verbindet", erklärt Adolf Kalchbrenner, Kommandant von Großpetersdorf.

"Wir haben jetzt 25 Beamte und unser Posten ist seit 1. Juni Tag und Nacht besetzt", sagt Kalchbrenner. Zwei Streifen kümmern sich um das Gebiet. Mit der Schließung von Kohfidisch gibt es jetzt keinen Posten mehr zwischen Großpetersdorf und Strem im Bezirk Güssing. "Alles was vorher erledigt wurde, machen wir jetzt auch", sagt Kalchbrenner. Die Anfahrt dauere zwar fünf Minuten länger, in den meisten Fällen sei es aber kein Problem.