Aus Paletten werden Möbelstücke

Paletten fristen ein eher liebloses Dasein. Für den Transport gebraucht, stehen sie dann oft herum oder werden verheizt. Anders bei "Paletteria", dem Projekt von Wolfgang Dieck. Sein Motto lautet "verwerten statt vernichten". Aus alten Paletten werden Möbel oder Kunstgegenstände hergestellt.

"Wir verwerten jedes Teil. Das Holz für die Möbel oder Kerzenhalter, sogar die Nägel gebe ich weiter an einen Bekannten, der daraus Lampen baut." In seiner Werkstatt in Unterwaldbauern, Bezirk Oberwart, entstehen die Möbel, doch der Platz reicht schon fast nicht mehr aus. Sitzbänke, Sessel, Tische oder Stehlampen werden aus den recycelten Materialen gebaut. Dieck, er ist Trainer in der Erwachsenenbildung, will gemeinsam mit Arbeitslosen das Projekt seiner "Paletteria" umsetzen. "Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Upcycling von nicht mehr gebrauchten Gegenständen wie Altholz oder Einwegpaletten", sagt Dieck. Seit 2012 arbeitet er im privatem Umfeld mit arbeitsuchenden Personen, die älter als 45 Jahre sind.

Erfahrungen mit dem Werkstoff Holz sammelte er als Messe- und Eventbauer. Um mit seinem Projekt durchstarten zu können, sucht er noch Unterstützer.