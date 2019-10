Volkshochschulen: Seit 50 Jahren im Auftrag der Bildung

„Ziel der örtlichen Volkshochschulverbände war es, ein möglichst wohnortnahes und leistbares Bildungsangebot im ländlichen Raum zu schaffen“, sagt Teuschler. So gab es Kurse und Veranstaltungen in den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Kreativität und politische Bildung. Bis 1989 wurde die Volkshochschularbeit vorwiegend ehrenamtlich geführt. Dann ermöglichten Förderungen des Bildungsministeriums die Anstellung pädagogischer Mitarbeiter. Regionalstellen entstanden im Laufe der letzten 30 Jahre in Oberwart, Halbturn (später Frauenkirchen), Jennersdorf und Eisenstadt.

Regionaler Bedarf



Nach wie vor sind in neun Gemeinden kommunale Volkshochschulvereine für die Bildungsarbeit zuständig: In Mattersburg und Güssing mit hauptberuflichen Mitarbeitern, in Neusiedl am See, Oberpullendorf, Rust, Jennersdorf, Gols, Zurndorf und Eisenstadt ehrenamtlich betreut. Zusätzlich gibt es noch die Volkshochschulen der Burgenländischen Kroaten, der Roma und der Ungarn für volksgruppenspezifische Bildung.