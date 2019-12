Vielseitig begabt: Arzt, Autor und Musiker Georg Weidinger

Privat lebt Weidinger mit drei Kindern, vier Hunden, zwei Pferden, Hühnern und vielen Bienen in Forchtenstein. Ob die Ruhe des Landlebens zur Heilung beitrage? „Ich glaube, gut gehen kann es einem überhaupt nur am Land“, sagt er mit Überzeugung. „Ich habe in Wien gelebt und gearbeitet, aber die Stille hier ist nötig, um die Hektik hinter sich zu lassen.“ Auch das problematische Verhältnis zu seinem Vater habe er mittlerweile verarbeitet, sagt er. „Es war eine schwierige Kindheit. Er führte ein Doppelleben, war selten zu Hause. Aber ich habe das alles gut überstanden.“ Und nun zum Teil in seinem Debüt-Roman „Laufhaus“ verarbeitet. Denn, wie er auf Seite 1 klarstellt: „Ich bin in einem Puff aufgewachsen“. Im Alter von 14 Jahren übersiedelte er mit seiner Familie in ein aufgelassenes Bordell, das sein Vater gekauft und weitgehend im Originalzustand belassen hatte. Inklusive Bar in rotem Plüsch und Leuchtreklame am Eingang, was ehemalige Kunden noch Jahre danach dazu veranlasst habe, nachzufragen, ob das Etablissement noch in Betrieb sei.