Spitzensport mit Matura in Oberschützen

Man wolle Jugendlichen die Realisierung ihres sportlichen Traums ermöglichen, dafür sei jedoch viel Zeit und Einsatz nötig. Um das umfangreiche Pensum in hoher Qualität zu gewährleisten, besuchen die jungen Athleten den speziellen Schulzweig eines BORG für Leistungssportler. Dieses Angebot nützen derzeit 16 Mädchen und 63 Burschen aus 10 Sportarten – Basketball, Fußball, Judo, Motorsport, Leichtathletik, Reiten, Tanzsport (Hip-Hop, Breakdance), Mountainbike, Tennis und Volleyball. 18 dieser Athleten gehören nationalen Kadern an. Bisher haben 17 Jahrgänge mit insgesamt 205 Maturanten in Oberschützen abgeschlossen.