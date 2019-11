Paul Iby: „Das Wichtigste war mir immer der Dialog“

Zur Zeit des Konzils lebte Iby gerade in Rom. Studien an der päpstlichen Universität Gregoriana schloss er 1966 mit der Promotion zum Doktor des Kanonischen Rechts ab. „Die drei Jahre in Rom waren die schönsten meines Lebens“, erinnert er sich. Dabei waren sie in Ibys Lebensplan ursprünglich gar nicht vorgesehen.„Mein Weg als Priester ist anders verlaufen als geplant“, sagt er. „Eigentlich wollte ich Pfarrer in einer Gemeinde werden, habe dann den freien Kaplan-Posten in Eisenstadt übernommen, den damals keiner meiner Jahrgangskollegen wollte und habe auf Wunsch meines Bischofs Kirchenrecht studiert, obwohl mir Liturgie oder Kirchengeschichte lieber gewesen wären.“ Aber in der neu gegründeten Diözese Eisenstadt bestand Bedarf an rechtlich versierten Kräften. „Und ich bin dann aus der Verwaltung nicht mehr herausgekommen“, sagt Iby lächelnd.