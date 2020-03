Oberwart Gunners: Jetzt hat der 6. Mann am Feld Pause

Unvergesslich dabei sicherlich die Fahrt zum fünften Finalspiele gegen Wien im Multiversum in Schwechat. Eine Karawane von 8 (!) Linienbussen, voll besetzt mit durchwegs blau gekleideten Menschen – in Oberwart und Umgebung war diese Farbe damals in so manchem Modegeschäft völlig ausverkauft – machte sich damals vom Südburgenland aus auf den Weg, um ihr Team zu unterstützen – in Summe waren in der Halle über 1.200 blau-weiß gekleidete Fans. Allein – gebracht hat die damals auf der Tribüne aufgebaute blaue Menschenwand nichts: Die Gunners verloren das Finale.