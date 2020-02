Leopold Pusser: Seit 30 Jahren im Dienste der Menschlichkeit

Es waren Bilder von Kindern, die unter ärmsten Bedingungen in einem rumänischen Kinderheim leben mussten, die das Leben von Leopold Pusser verändern sollten. Vom Elend tief betroffen, beschloss der Eisenstädter im Jahr 1990, zu helfen. Seither fährt er unermüdlich mit Hilfslieferungen nach Ilisua und Teaca in Siebenbürgen, wo rund 100 Kinder untergebracht sind, deren Eltern nicht für sie sorgen können. Fast 600.000 Kilometer hat Pusser in den letzten 30 Jahren so bereits zurückgelegt.

Hilfe statt Urlaub

Im Waisenhaus in Ilisua leben derzeit 70 Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren, weitere 30 in Teaca. Der 75-jährige Eisenstädter bringt ihnen mit seinem Kleinbus Lebensmittel, Kinderbekleidung und Spielsachen. 294 Mal ist er bereits nach Rumänien gefahren. Heute, Sonntag, startet er zu seiner 295. Fahrt. „Diesmal ein bisschen später als geplant, weil ich krank war“, erzählt er.

Der pensionierte Rotkreuz-Mitarbeiter hilft gemeinsam mit anderen Burgenländern. Viele unterstützen ihn in Form einer monatlichen Patenschaft. Von Firmen erhält er Sachspenden. Familie Pusser verzichtete jahrelang auf ihren Urlaub und holte jeden Sommer eine Gruppe rumänischer Kinder zu sich. In all den Jahren habe sich die Situation in Rumänien zumindest verbessert, erzählt Pusser. „Früher waren alle gleich arm, heute gibt es einen Mittelstand und Neureiche. Am ärmsten sind die Pensionisten.“